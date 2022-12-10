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10.12.2022  10:06   Рита Парфенова

СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (фото)

Вранці 10 грудня Служба безпеки Укріїни продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. З цього дня – у Харківській області.

Новини Харкова: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронці, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони "Взискання загиблих";
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Свято-Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Переможця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.

Новини Харкова: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату Новини Харкова: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, обыск, церковь, упц мп, харьков
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