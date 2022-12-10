10.12.2022 10:06 Рита Парфенова

СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (фото)

Вранці 10 грудня Служба безпеки Укріїни продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. З цього дня – у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу СБУ.



"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.



За даними правоохоронці, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Свято-Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.





"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.



За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.