СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (фото)

Вранці 10 грудня Служба безпеки Укріїни продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. З цього дня – у Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронці, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:
Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.
"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
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