Водіїв попередили про туман: як поводитися на дорогах

Протягом доби 10 грудня у Харківській області очікується туман, видимість на дорогах 200-500 метрів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області. Таки погодні умови відповідають І-му рівню небезпеки, жовтому.
«Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – попереджують ДСНСники.
Водіїв просять бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, 10 та 11 грудня тролейбуси та трамваї працюватимуть з 7:00 до 19:00.
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