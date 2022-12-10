10.12.2022 10:55 Рита Парфенова

Водіїв попередили про туман: як поводитися на дорогах

Протягом доби 10 грудня у Харківській області очікується туман, видимість на дорогах 200-500 метрів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області. Таки погодні умови відповідають І-му рівню небезпеки, жовтому.

«Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – попереджують ДСНСники.



Водіїв просять бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Під час керування автомобілем в тумані необхідно:

істотно знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 10 та 11 грудня тролейбуси та трамваї працюватимуть з 7:00 до 19:00.