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10.12.2022  10:55   Рита Парфенова

Водіїв попередили про туман: як поводитися на дорогах

Протягом доби 10 грудня у Харківській області очікується туман, видимість на дорогах 200-500 метрів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області. Таки погодні умови відповідають І-му рівню небезпеки, жовтому.

«Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – попереджують ДСНСники.

Водіїв просять бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Під час керування автомобілем в тумані необхідно:

  • істотно знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 10 та 11 грудня тролейбуси та трамваї працюватимуть з 7:00 до 19:00.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  непогода, харьков
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