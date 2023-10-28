28.10.2023 21:02 Рита Парфенова

У Харкові непогода завдає нових збитків

Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у місті Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.



Фото: ХМР



Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 74 дерева та 54 гілки.

Також через негоду сталося 60 випадків пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 32 випадки обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 31 - КП «Міськсвітло» (14 пошкоджень усунені).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.