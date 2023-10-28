    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові непогода завдає нових збитків
28.10.2023  21:02   Рита Парфенова

У Харкові непогода завдає нових збитків

Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у місті Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 74 дерева та 54 гілки.
 
Також через негоду сталося 60 випадків пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 32 випадки обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 31 - КП «Міськсвітло» (14 пошкоджень усунені).
 
Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.
Источник:   ХМР
 Тэги:  непогода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Дороги та транспорт Водіїв попереджують про погіршення погодних умов у Харківській області 17.01 Суспільство На Харківщину йде крижаний дощ 10.12 Дороги та транспорт Водіїв попередили про туман: як поводитися на дорогах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 