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28.10.2023  19:00   Рита Парфенова

Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові (фото)

Через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, падіння дерев через негоду зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 45 дерев та 33 гілки.

Також сильний вітер став причиногю 32 випадків пошкодження дахів (на п'яти роботи вже виконали) та  27 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 - КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).
 
Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через негоду в Харкові 28 жовтня впало шість дерев і дві великі гілки, зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання. Також затримуються потяги харківського сполучення.
 
Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові
 
Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові
 
Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові
 
Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  негода, харків
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