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28.10.2023  14:24   Рита Парфенова

Через негоду затримуються потяги до Харкова

Залізничники з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів

Залізничники оперативно ліквідовують наслідки негоди
 
Як  повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю,у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.
 
Негода викликала затримки у розкладі залізничного чуху, зокремя потягів до/із Харкова

Станом на 13:20 затримуються наступні поїзди:

  • №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+4:16)
  • №1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+3:41)
  • №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+3:25)
  • №191/192 Київ-Пас.-Львів (+2:59)
  • №63/64 Харків-Пас.-Львів (+2:33)
  • №111/112 Ізюм-Львів (+2:33)
  • №755/756 Київ-Пас.-Луцьк (+2:08)
  • №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+2:02)
  • №119/120 Запоріжжя-1-Львів (+1:49)
  • №113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:26)
  • №119/120 Київ-Пас.-Хелм (+1:20)
  • №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:33)

Раніше РЕДПОСТ писав, що регіональна філія «Донецька залізниця» вносить зміни в курсування приміських пасажирських поїздів.

 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  потяг, укрзалізниця, харків
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