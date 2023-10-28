28.10.2023 13:37 Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня визволення України від нацистських загарбників

Мер Харкова зазначив, що боротьба за наші землі триває знову, та незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов опубликував звернення у своєму телеграм-каналі.

Цього дня 79 років тому наші героїчні предки повністю визволили Україну від нацистів. Але зараз боротьба за наші землі та наших людей триває знову. З таким же, не менш жорстоким та підступним, ворогом.



Та я вірю, що незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.



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