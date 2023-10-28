Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня визволення України від нацистських загарбників

Мер Харкова зазначив, що боротьба за наші землі триває знову, та незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.
Цього дня 79 років тому наші героїчні предки повністю визволили Україну від нацистів. Але зараз боротьба за наші землі та наших людей триває знову. З таким же, не менш жорстоким та підступним, ворогом.
Та я вірю, що незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.
Памʼятаємо історію і шануємо нашу памʼять. Слава Україні!
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Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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