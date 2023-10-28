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28.10.2023  13:37   Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня визволення України від нацистських загарбників

Мер Харкова зазначив, що боротьба за наші землі триває знову, та незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов опубликував звернення у своєму телеграм-каналі.
 

Цього дня 79 років тому наші героїчні предки повністю визволили Україну від нацистів. Але зараз боротьба за наші землі та наших людей триває знову. З таким же, не менш жорстоким та підступним, ворогом.  

Та я вірю, що незабаром настане той новий великий день, коли ми повернемо український прапор в усі захоплені російськими окупантами міста та села.

Памʼятаємо історію і шануємо нашу памʼять. Слава Україні!

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях до ювілею з дня заснування пожежної охорони Харківщини.
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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