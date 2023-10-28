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28.10.2023  12:39   Рита Парфенова

На Харківщині змінять розклад потяги у Донецькому напрямку

Регіональна філія «Донецька залізниця» вносить зміни в курсування приміських пасажирських поїздів.

У Харківській області з 28 жовтня 2023 року змінюється розклад двої приміських пасажирських поїздів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Донецьку залізницю.

З 28 жовтня 2023 року змінюється розклад двої приміських пасажирських поїздів.
 
1. Приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харкiв - Пасажирський-Лозова-Слов’янськ вирушатиме зі станції Харкiв-Пасажирський о 06.45 (замість 06.50)
Час прибуття і відправлення зі станцій та зупиночних пунктів:
  • Мерефа 07.11-07.12
  • Широнiно 07.41-07.42
  • Безпалiвка 07.47-07.48
  • Лихачове 08.10-08.11
  • Бiляївка 08.21-08.22
  • Краснопавлiвка 08.36-08.37
  • Герсiванiвський 08.48-08.49
  • Лозова 09.10-09.35 (замість 09.05)
На дільниці Лозова-Слов’янськ поїзд рухатиметься згідно діючого графіку руху поїздів.
 
Поїзд буде курсувати без зупинки через такі станції та зупиночні пункти:
  • Покотилівка – 06.59
  • Бірки – 07.27
  • Шурине – 07.35
  • Трійчате – 08.00
  • Панютине – 09.00
2. Приміський пасажирський поїзд №7008/7009 Верхівцеве - Лозова-Краматорськ вирушатиме зі станції Лозова о 09.20 (замість 09.16).
Час прибуття на станції:
  • Близнюки о 9.39
  • Гаврилівка о 9.57
  • Барвінкове о 10.17
  • Гусарівка о 10.28
  • Бантишеве о 10.36
  • Слов’янськ о 10.57
  • Краматорськ о 11.14
Дні курсування залишаються без змін.
 
У перевозчика також зазначили, що для задоволення потреб пасажирів, починаючи з 26 жовтня 2023 року приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харків-Пасажирський – Слов’янськ та № 6816/6826 Слов’янськ - Харків-Пасажирський змінили свій графік на щоденний.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що трамвай №8 у Харкові курсуватиме іншим маршрутом з 16:00 27 жовтня до 13:00 1 листопада.

 

Источник:   Донецька залізниця
 Тэги:  потяг, харків
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