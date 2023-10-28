28.10.2023 12:39 Рита Парфенова
На Харківщині змінять розклад потяги у Донецькому напрямку
Регіональна філія «Донецька залізниця» вносить зміни в курсування приміських пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Донецьку залізницю.
З 28 жовтня 2023 року змінюється розклад двої приміських пасажирських поїздів.
1. Приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харкiв - Пасажирський-Лозова-Слов’янськ вирушатиме зі станції Харкiв-Пасажирський о 06.45 (замість 06.50)
Час прибуття і відправлення зі станцій та зупиночних пунктів:
-
Мерефа 07.11-07.12
-
Широнiно 07.41-07.42
-
Безпалiвка 07.47-07.48
-
Лихачове 08.10-08.11
-
Бiляївка 08.21-08.22
-
Краснопавлiвка 08.36-08.37
-
Герсiванiвський 08.48-08.49
-
Лозова 09.10-09.35 (замість 09.05)
На дільниці Лозова-Слов’янськ поїзд рухатиметься згідно діючого графіку руху поїздів.
Поїзд буде курсувати без зупинки через такі станції та зупиночні пункти:
-
Покотилівка – 06.59
-
Бірки – 07.27
-
Шурине – 07.35
-
Трійчате – 08.00
-
Панютине – 09.00
2. Приміський пасажирський поїзд №7008/7009 Верхівцеве - Лозова-Краматорськ вирушатиме зі станції Лозова о 09.20 (замість 09.16).
Час прибуття на станції:
-
Близнюки о 9.39
-
Гаврилівка о 9.57
-
Барвінкове о 10.17
-
Гусарівка о 10.28
-
Бантишеве о 10.36
-
Слов’янськ о 10.57
-
Краматорськ о 11.14
Дні курсування залишаються без змін.
У перевозчика також зазначили, що для задоволення потреб пасажирів, починаючи з 26 жовтня 2023 року приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харків-Пасажирський – Слов’янськ та № 6816/6826 Слов’янськ - Харків-Пасажирський змінили свій графік на щоденний.
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