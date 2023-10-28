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28.10.2023  11:37   Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: слідчі документують наслідки

Упродовж минулої доби слідчо-оперативні групи здійснили 50 оглядів місць подій, відкрили 15 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

слідчі документують наслідки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися наступні населені пункти:
  • 00:45 – смт Куп’янськ-Вузловий, артобстріл 152 мм, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків;
  • близько 01:00 - село Курилівка,  зруйновані три будинки, знищені три автомобіля
  • 11:30 - село Курилівка, внаслідок артобстрілу з САУ «Піон» пошкоджено домоволодіння;
  • 14:14 - село Кіндрашівка, внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» поранена цивільна жінка, зруйновані будинки.
Працівники слідчо-оперативних груп задокументували наслідки обстрілів та відкрили кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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