    
Главная Новини Харкова Армія На кордоні з Харківською областю ворог перегруповує війська
28.10.2023  08:23   Рита Парфенова

На кордоні з Харківською областю ворог перегруповує війська

Протягом минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 жовтня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Армія Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини 26.10 Армія У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині 25.10 Армія У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 