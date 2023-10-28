На кордоні з Харківською областю ворог перегруповує війська

Протягом минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 жовтня 2023 року.
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Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
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