28.10.2023 08:23 Рита Парфенова

На кордоні з Харківською областю ворог перегруповує війська

Протягом минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 жовтня 2023 року.