Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Вовчанськ Чугуэвського району, а також села Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
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