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27.10.2023  19:24   Рита Парфенова

Ворог обстріляв п'ять населених пунктів Харківщини

Населені пункти Харківської минулої доби опинилися під авіаційними та артилерійськими обстрілами з боку рф

російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Вовчанськ Чугуэвського району, а також села Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
  • на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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