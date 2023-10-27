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27.10.2023  17:32   Рита Парфенова

Ворог обстріляв село на Харківщині: є поранена (фото)

Мешканка Куп'янщини отритмала поранення внаслідок обстрілу села військовими рф

Наслідки обстрілу села Кіндрашівка Купʼянського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі. Під час обстрілу були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
 

За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню для обстрілу цього населеного пункту.

В результаті цього обстрілу 67-річна жінка отримала поранення.

Наслідки обстрілу села Кіндрашівка Купʼянського району

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії з боку Російської Федерації.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

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Наслідки обстрілу села Кіндрашівка Купʼянського району

Наслідки обстрілу села Кіндрашівка Купʼянського району

Наслідки обстрілу села Кіндрашівка Купʼянського району

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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