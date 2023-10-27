Ворог обстріляв село на Харківщині: є поранена (фото)

Мешканка Куп'янщини отритмала поранення внаслідок обстрілу села військовими рф
За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню для обстрілу цього населеного пункту.
В результаті цього обстрілу 67-річна жінка отримала поранення.
Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії з боку Російської Федерації.
Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).
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