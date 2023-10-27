В Харкові продовжують оперативно відновлювати систему водопостачання.

Нещодавно ремонтні бригади Комунального підприємства "Харківводоканал" успішно припинили дев'ять аварійних ситуацій на водопроводах і провели капітальний ремонт дев'яти інших оглядових колодязів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», у Шевченківському районі були успішно усунуті три аварійні ситуації.
"Найбільш складною виявилася ситуація на ділянці водопроводу діаметром 400 мм на вулиці Данилевського. Там була прихована течія, але досвідчені ремонтники оперативно виявили її і швидко виправили пошкодження без відключення місцевих мешканців від водопостачання", - повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.
Бригади також успішно впоралися з аваріями на водопроводах на вулиці Академіка Погорєлова та проспекті Перемоги.
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові, яке не працювало через пошкодження, завдані обстрілами на початку війни.
Комментариев: 0
Починайте велику справу - спробуйте знайти в ній реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
влажность:
давление:
ветер: