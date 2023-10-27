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27.10.2023  16:51   

В Харкові продовжують оперативно відновлювати систему водопостачання.

Нещодавно ремонтні бригади Комунального підприємства "Харківводоканал" успішно припинили дев'ять аварійних ситуацій на водопроводах і провели капітальний ремонт дев'яти інших оглядових колодязів.

У Харкові оперативно відновлюють водопостачання

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», у Шевченківському районі були успішно усунуті три аварійні ситуації.

"Найбільш складною виявилася ситуація на ділянці водопроводу діаметром 400 мм на вулиці Данилевського. Там була прихована течія, але досвідчені ремонтники оперативно виявили її і швидко виправили пошкодження без відключення місцевих мешканців від водопостачання", - повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Бригади також успішно впоралися з аваріями на водопроводах на вулиці Академіка Погорєлова та проспекті Перемоги.

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Крім того, після об'ємних відновлювальних робіт на проспекті Перемоги була відновлена територія.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові, яке не працювало через пошкодження, завдані обстрілами на початку війни.

 

Тэги:  вода, харків
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