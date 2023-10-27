Встановлено особу окупанта з башкорстану, який знущався над мешканцями Харківщини

СБУ ідентифікувала чергового рашиста, який знущався над мирним населенням під час захоплення Харківщини.
Правоохоронці ідентифікували особу російського воєнного злочинця, який жорстоко обходився з цивільним населенням під час окупації частини області. Цим зловмисником виявився громадянин російської федерації, який народився в республіці башкортостан, ім'ям Шафіков Айнур. Ця особ брала участь в діяльності загарбницьких угруповань на сході України.
За результатами слідства встановлено, що цей окупант брав участь у незаконних обшуках будинків місцевих мешканців, застосовуючи фізичне та психологічне насильство до їх власників.
Також відомо, що разом з іншими російськими військовослужбовцями він вторгся до приватного житла та побив господаря. Окупанти знущались над чоловіком та загрожували йому вбивством, коли він відмовився продати їм свою неповнолітню доньку.
Зараз тривають заходи для встановлення місця перебування цього злочинця та притягнення його до відповідальності за вчинені злочини проти України. Роботу проводили співробітники СБУ Харківської області під наглядом обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з рф під час захоплення частини Харківської області.
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