Мешканець Харківщини під час окупації Купʼянська забив палицей двох людей

Поліція встановила особу чоловіка, якого підозрюють у скоєнні подвійного вбивства під час окупації Куп'янська.
31-річний чоловік мав тривалі конфлікти з співмешканців своєї матері. Під час останньої сварки він вдарив свого вітчима дерев'яною палицею, наносячи тяжкі тілесні ушкодження голові та тулубу в присутності свідків. На жаль, від отриманих травм вітчим загинув.
Однак це не було кінцем насильства. Зловмисник утворив конфлікт із іншим присутнім в будинку і напав на нього з палицею. Медичний персонал намагався врятувати життя потерпілого, але той помер у лікарні через тиждень після нападу.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства та за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що пенсіонер з Нових Будинків у Харкові відбуватиме строк за ґратами за умисне вбивство власного сина.
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