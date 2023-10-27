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27.10.2023  15:46   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини під час окупації Купʼянська забив палицей двох людей

Поліція встановила особу чоловіка, якого підозрюють у скоєнні подвійного вбивства під час окупації Куп'янська.

оголошено підозру
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вбивство сталося 29 березня 2022 року у м. Куп’янськ в одному з житлових будинків.
 

31-річний чоловік мав тривалі конфлікти з співмешканців своєї матері. Під час останньої сварки він вдарив свого вітчима дерев'яною палицею, наносячи тяжкі тілесні ушкодження голові та тулубу в присутності свідків. На жаль, від отриманих травм вітчим загинув.

Однак це не було кінцем насильства. Зловмисник утворив конфлікт із іншим присутнім в будинку і напав на нього з палицею. Медичний персонал намагався врятувати життя потерпілого, але той помер у лікарні через тиждень після нападу.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства та за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).  

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Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що пенсіонер з Нових Будинків у Харкові відбуватиме строк за ґратами за умисне вбивство власного сина.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вбивство, харків
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