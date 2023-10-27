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27.10.2023  15:17   Рита Парфенова

Майбутні керівники Харкова написали диктант єдності

Члени Молодіжної ради при Харківському міському голові Молодь Харкова прийняли участь у національному диктанті єдності.

Молодь Харкова прийняла участь у національному диктанті єдності

До того ж, як повідомляє РЕДПОСТ, представники Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту не лише підтримали цю ініціативу, але також разом з Молодіжною радою, учасниками школи волонтерів "AVA" і студентами закладів вищої освіти прийняли активну участь у написанні диктанту. Їхня мета - надати приклад іншим, показуючи, що через власну діяльність можна стимулювати інших городян долучитися до цієї ініціативи та виявити повагу до рідної мови і країни.

Департамент також повідомив, що всі, хто прийняв участь у диктанті сьогодні, мають можливість взяти участь у розіграші подарунків. Деталі щодо умов участі у цьому челенджі можна знайти за посиланням: http://surl.li/moovr.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов привітав харків'ян з Днем української писемності та мови.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  день писемності, диктант, харків
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