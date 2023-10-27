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27.10.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь в урочистостях до ювілею з дня заснування пожежної охорони Харківщини

Мер Харкова подякував рятувальникам за професіоналізм та самовіддану службу, а також зазначив, що саме завдяки їхнім оперативним діям були врятовані тисячі харків'ян, які опинилися під завалами після обстрілів будинків, передає РЕДПОСТ .

 
Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 жовтня, взяв участь в урочистостях до ювілею з дня заснування пожежної охорони Харківщини.
 
 
«Сьогодні ми побували в музеї пожежної охорони. Це знакове місце, яке втілює 200 років невтомної роботи рятувальників. За цей час пожежні долали чимало викликів, у тому числі усували наслідки найбільшої у світі ядерної катастрофи у Чорнобилі.
 
Багато хто підірвав здоров'я, багато хто пішов з життя, виконуючи свій обов'язок. І я дуже вдячний, що й зараз, під час війни, ви щодня працюєте, рятуючи людей та допомагаючи місту. Ви - справжні герої!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Мер вручив співробітникам ДСНС Почесні грамоти виконкому Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав харків'ян з Днем української писемності та мови.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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