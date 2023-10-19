19.10.2023 09:29 Рита Парфенова

Суд оголосив вирок харківському пенсіонеру, який зарізав ножем власного сина

Пенсіонер з Нових Будинків відбуватиме строк за ґратами за умисне вбивство власного сина.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вбивство сталося 15 серпня 2022 року.

Уночі на вулиці Танкопія в Харкові сталася сімейна сварка між батьком і сином, під час якої батько, літній чоловік, застосував ніж і завдав смертельний удар синові в грудну клітину. 37-річний чоловік помер на місці події.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Пенсіонер розказав, що його син мав проблеми з наркотиками та зловживав алкогольними напоями, тому між ними часто виникали конфлікти.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою часткову вину. Пенсіонер пояснив, що до регулярних конфліктів між ним та сином призводили проблеми останнього з наркотиками й часте зловживання алкоголю.

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Обвинувачений розповів, що й того вечора його син прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся на адресу батька і погрожував йому.



Ленінський районний суд м. Полтави визнав батька винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 років за ґратами проведе мешканець Харківщини, який забив співмешканку до смерті та скинув тіло жертви у вигрібну яму.