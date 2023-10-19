19.10.2023 09:00 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють села на північ від Харкова

Під обстрілами з боку військових рф минулої доби знаходилися села Одноробівка та Липці у Харківській області.



18 жовтня 2023 року близько 14.00 ворог завдав артилерійських ударів по селу Одноробівка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА,протягом останньої доби російські окупанти здійснили обстріли населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Зокрема, обстрілів зазнали:

місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих;

село Одноробівка Богодухівського району. Через мінометний обстріл пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний будинок, та 2 приватні будинки. Без постраждалих;

село Липці Харківського району. Там обстрілом з РСЗВ пошкоджено автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 жовтня близько 11:50 ворог здійснив ракетний удар, ймовірно, ракетою "Іскандер", по місту Харків. Повідомлено про попадання снаряда на територію цивільного підприємства. У результаті цього обстрілу одна жінка у віці 67 років отримала поранення від осколків. Її доставлено до лікарні в стані середньої тяжкості.