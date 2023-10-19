Харківщина на ранок 19 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Протягом доби з 18 по 19 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у одному із супермаркетів у Індустріальному районі міста Харкова сталася пожежа. Рятувальники стали до її ліквідації після шостої години вечора, горіло облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах двоповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м. О 19:00 пожежу локалізовано, а о 20:09 повністю ліквідовано. Під час гасяння пожежі надзвичайники евакуювали 30 осіб. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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