У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільному об’єкту у місті Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на Геншбах ЗСУ, протягом доби з 18 по 19 жовтня авіаційних ударів зазнало село Піщане на Харківщшині.
Загалом під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 жовтня 2023 року.
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Намагайтеся стримувати в собі почуття ревнощів – і успіх у любовних справах вам сьогодні забезпечений.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
19 жовтня відзначають Міжнародний день джину з тоніком.
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