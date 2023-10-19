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19.10.2023  08:15   Рита Парфенова

У Генштабі розповіли про стан бойових дій на Харківщині

Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільному об’єкту у місті Харків.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиленням на Геншбах ЗСУ, протягом доби з 18 по 19 жовтня авіаційних ударів зазнало село Піщане на Харківщшині.

Загалом під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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