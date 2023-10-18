18.10.2023 20:05 Віталій Хінєвіч

ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили понад 10 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Плетенівка, Зибіне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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Також з початком доби кремлівські терористичні війська, завдали ракетного удару по Харкову.