ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили понад 10 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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