18.10.2023 20:55 Віталій Хінєвіч

В Україні виявили 10 випадків штаму коронавірусу «Еріс»

Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола «Омікрону».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають, — для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності восени і взимку.

У період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 — летальних, серед людей старше 30 років.

Наразі на території України методом секвенування виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 «Еріс». А саме — у 6 областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність «Ерісу» — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.