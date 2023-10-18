18.10.2023 18:55 Віталій Хінєвіч

В Україні строк дії електронного рецепта збільшився

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом « Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом ». Для цього достатньо обрати область, тип та назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

МОЗ попереджає, що якими б звичними та безпечними не здавалися рецептурні ліки, неправильне застосування їх може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, наркотичні ліки тепер відпускаються тільки за електронним рецептом.