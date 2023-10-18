18.10.2023 09:22 Рита Парфенова

Мешканець Харкова отримав нове життя у 73 роки

У Харкові бригада швидкої допомоги провела вдалі реанімаційні заходи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 17 жовтня 2023 року о 9:47 надійшов екстрений виклик до 73-річного чоловіка, який мешкає в Харкові. Після прибуття на місце події була зафіксована клінічна смерть, яка виникла через гостре порушення мозкового кровообігу. Медичні фахівці негайно розпочали реанімаційні заходи, завдяки яким були відновлені вітальні функції пацієнта.

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Успішну реанімацію здійснила бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) №407, до якої входили фельдшер Піддубний Д.О., лікар-інтерн Карімова З.М. та водій Хоруженко Е.С. Пацієнта було госпіталізовано до лікувального закладу.