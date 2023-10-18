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18.10.2023  08:58   Рита Парфенова

Населені пункти двох районів області опинились під ворожим вогнем

Протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському та Куп'янському районах опинилися під обстрілами з боку ворога.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, противник використовував артилерію, міномети та інше важке озброєння для обстрілу міст і сел:

  • Вовчанськ,
  • Красне Перше,
  • Синьківква,
  • Петропавлівка,
  • Кислівка,
  • Піщане та інші населені пункти.

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У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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