Населені пункти двох районів області опинились під ворожим вогнем

Протягом минулої доби населені пункти в Чугуївському та Куп'янському районах опинилися під обстрілами з боку ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, противник використовував артилерію, міномети та інше важке озброєння для обстрілу міст і сел:
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У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.
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