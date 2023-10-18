Населені пункти двох районів області опинились під ворожим вогнем

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, противник використовував артилерію, міномети та інше важке озброєння для обстрілу міст і сел:

Вовчанськ,

Красне Перше,

Синьківква,

Петропавлівка,

Кислівка,

Піщане та інші населені пункти.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.