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18.10.2023  08:09   Рита Парфенова

Ще 15 невдалих спроб атакувати зробили російські окупанти на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським обстрілом опинилися приблизно 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність в прикордонних районах і активно здійснює диверсійну діяльність з метою перешкодження переміщенню наших військ на небезпечні напрямки. Ворожа сторона посилює застосування мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;
  • На Куп'янському напрямку українські війська відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка в Харківській області і ще 9 атак біля Надії в Луганській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 жовтня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
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