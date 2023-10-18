Ще 15 невдалих спроб атакувати зробили російські окупанти на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським обстрілом опинилися приблизно 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 жовтня 2023 року.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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