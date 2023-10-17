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17.10.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області.
 
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Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби піротехніки ДСНС Харківської області знешкодили 83 вибухонебезпечних предмети.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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