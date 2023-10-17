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17.10.2023  12:08   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби піротехніки ДСНС Харківської області знешкодили 83 вибухонебезпечних предмети.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Протягом минулої доби, 16 жовтня, піротехнічні групи ДСНС здійснили обстеження на площі приблизно 10 гектарів, включаючи 8320 квадратних метрів за допомогою машин механізованого розмінування. Крім того, було проведено обстеження 5 кілометрів ліній електропередач та 14 приватних домогосподарств в різних районах Харківської області, зокрема Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському.
 
У ході цих операцій саперами було виявлено та нейтралізовано 83 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Всього в роботах брали участь 36 піротехнічних груп ДСНС, включаючи 173 саперів та 74 одиниці техніки.
 
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Загалом, з моменту початку бойових дій, піротехніки ДСНС обстежили приблизно 3794 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2715 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. Під час цих операцій було виявлено та нейтралізовано 80 392 вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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