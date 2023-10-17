Побив перехожого та забрав телефон: у Харкові за гарячими слідами затримали грабіжника

Поліцейські оперативно відшукали й затримали чоловіка, який скоїв грабіж на вулиці Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, грабіж стався серед білого дня на одній з вулиць в Основ`янському районі міста.
15 жовтня близько першої години дня 40-річний житель Харкова йшов вулицею, тримаючи в руках свій мобільний телефон. Раптово ззаду невідома особа підійшла до нього та завдавала удару у потилицю. Від удару потерпілий впав на землю. Нападник знову вдарив його ногою в обличчя, взяв мобільний телефон та швидко втік у невідомому напрямку.
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