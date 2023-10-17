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17.10.2023  11:31   

Побив перехожого та забрав телефон: у Харкові за гарячими слідами затримали грабіжника

Поліцейські оперативно відшукали й затримали чоловіка, який скоїв грабіж на вулиці Харкова.

Поліцейські Харкова оперативно затримали чоловіка, який побив перехожого та відібрав телефон

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, грабіж стався серед білого дня на одній з вулиць в Основ`янському районі міста.

15 жовтня близько першої години дня 40-річний житель Харкова йшов вулицею, тримаючи в руках свій мобільний телефон. Раптово ззаду невідома особа підійшла до нього та завдавала удару у потилицю. Від удару потерпілий впав на землю. Нападник знову вдарив його ногою в обличчя, взяв мобільний телефон та швидко втік у невідомому напрямку.

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Потерпілий звернувся за допомогою до поліції, яка оперативно розшукала та затримала нападника. Виявилося, що зловмисником є раніше судимий 38-річний житель Харкова.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
 
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова рецидивіст пограбував пенсіонера.
Тэги:  пограбування, поліція, харків
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