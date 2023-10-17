Прокуратура вимагає привести до ладу укриття під Харковом

У місті Зміїв та смт Слобожанське Чугуївського району виявлені проблеми щодо захисних споруд цивільного захисту.
Так, технічний стан захисної споруди в Зміївській лікарні, розрахованій на 300 осіб, не відповідає вимогам щодо систем пожежної автоматики та сигналізації, необхідних для захисту населення. Також там немає необхідного обладнання й інвентарю, включаючи засоби індивідуального захисту та засоби радіаційної та хімічної розвідки.
Ранігше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківводоканал» завершило комплексне відновлення комунікацій у стаціонарних та тимчасових укриттях міста.
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