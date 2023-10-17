17.10.2023 10:51 Рита Парфенова

Прокуратура вимагає привести до ладу укриття під Харковом

У місті Зміїв та смт Слобожанське Чугуївського району виявлені проблеми щодо захисних споруд цивільного захисту.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, правоохоронці подали до суду позови щодо двох захисних споруд у Чугуївському районі, стосовно яких уповноважені органи не вжили заходів для усунення порушень, які унеможливлюють їхнє функціонування.

Так, технічний стан захисної споруди в Зміївській лікарні, розрахованій на 300 осіб, не відповідає вимогам щодо систем пожежної автоматики та сигналізації, необхідних для захисту населення. Також там немає необхідного обладнання й інвентарю, включаючи засоби індивідуального захисту та засоби радіаційної та хімічної розвідки.

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Інше укриття, розташоване в смт Слобожанське, яке також розраховане на 300 людей, визнане обмежено готовим для захисту. Для цього укриття потрібно забезпечити відповідну документацію, лікарські засоби, медичне обладнання та апарати, а також облаштувати входи та виходи для всіх категорій населення, включаючи людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Керівник Чугуївської окружної прокуратури подав до Харківського окружного адміністративного суду два адміністративні позови в інтересах держави про зобов’язання приведення захисних споруд цивільного захисту у належний технічний стан та готовність для укриття людей.

Ранігше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківводоканал» завершило комплексне відновлення комунікацій у стаціонарних та тимчасових укриттях міста.