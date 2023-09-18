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18.09.2023  16:23   Дмитро Колонєй

У Харкові облаштували тисячі місць для укриття мешканців міста

КП «Харківводоканал» завершило комплексне відновлення комунікацій у стаціонарних та тимчасових укриттях міста.


У Харкові облаштували тисячі місць для укриття мешканців міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», підприємстов облаштувало загалом 2250 місць для укриття харків'ян у випадку виникнення різних нештатних ситуацій. Зокрема, бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» закінчують облаштування стаціонарного бомбосховища на вул. Молочній, 20. Там комунальники провели капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення.
 
«Наші майстри перевірили всі комунікації, замінили 60 м зношених трубопроводів холодної води, встановили нову сантехніку. Всі міські бомбосховища обладнані так само, у них створені максимально комфортні умови для перебування людей у випадку обстрілів чи інших непередбачених ситуацій», - зазначив начальник управління Валерій Харлан.
 
Крім того, ремонти провели і в тимчасових сховищах: фахівці встановили там крани холодної води, а де дозволяли технічні умови - обладнали санвузли.
Источник:   Міськрада
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