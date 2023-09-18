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18.09.2023  16:15   Рита Парфенова

У Харкові ремонтують дороги: фото

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського.

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Шляхрембуд».
 

Також комунальники наносять розмітку на пр. Ювілейному, вулицях Героїв Праці, Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців та ін.

Сьогодні, 18 вересня, на дорогах міста працюють 178 робітників та 156 одиниць спецтехніки підприємства. За попередні три доби вивезено 298 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух автобусів та тролейбусів на вул. Олега Громадського, на ділянці від вул. Тероборонівської до пл. Захисників України, буде припинений з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня.

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського у Харкові

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського у Харкові

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського у Харкові

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського у Харкові

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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