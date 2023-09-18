18.09.2023 16:15 Рита Парфенова

У Харкові ремонтують дороги: фото

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Шляхрембуд».

Також комунальники наносять розмітку на пр. Ювілейному, вулицях Героїв Праці, Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців та ін.



Сьогодні, 18 вересня, на дорогах міста працюють 178 робітників та 156 одиниць спецтехніки підприємства. За попередні три доби вивезено 298 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рух автобусів та тролейбусів на вул. Олега Громадського, на ділянці від вул. Тероборонівської до пл. Захисників України, буде припинений з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня.