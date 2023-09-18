У Харкові ремонтують дороги: фото

Дорожніе бригади ремонтують асфальтобетонне покриття на вул. Олега Громадського.
Також комунальники наносять розмітку на пр. Ювілейному, вулицях Героїв Праці, Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців та ін.
Сьогодні, 18 вересня, на дорогах міста працюють 178 робітників та 156 одиниць спецтехніки підприємства. За попередні три доби вивезено 298 куб. м змету та 11 куб. м ТПВ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що рух автобусів та тролейбусів на вул. Олега Громадського, на ділянці від вул. Тероборонівської до пл. Захисників України, буде припинений з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня.
Комментариев: 0
Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
влажность:
давление:
ветер: