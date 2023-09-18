18.09.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові стартував фестиваль до Дня людей похилого віку

Онлайн-фестиваль серед підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг пройде 18-28 вересня в місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті соціальної політики, в рамках фестивалю літні люди продемонструють свої таланти в наступних номінаціях:

«Янголи носять форму ЗСУ» (виготовлення оберегів для захисників України);

«Мистецький калейдоскоп» (виконання пісні, танцю, вірша, гуморески до 2 хв);

«Аромат золотої пори» (виготовлення букетів або композицій на осінню тематику).

З 18 по 22 вересня фото та відео публікуватимуться на сторінках терцентрів у «Facebook» за такими хештегами: #мистецький_калейдоскоп; #янголи_носять_форму_ЗСУ; #аромат_золотої_пори; #терцентри_осінні_барви; #фестиваль_осінні_барви.

Переможців визначать за кількість вподобайок. З 25 по 28 вересня кращі роботи будуть розміщені на сторінці Департаменту соціальної політики у «Facebook».

Захід проводиться до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня.