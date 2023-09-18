18.09.2023 15:55 Віталій Хінєвіч
У Харкові стартував фестиваль до Дня людей похилого віку
Онлайн-фестиваль серед підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг пройде 18-28 вересня в місті Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Як розповіли в Департаменті соціальної політики, в рамках фестивалю літні люди продемонструють свої таланти в наступних номінаціях:
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«Янголи носять форму ЗСУ» (виготовлення оберегів для захисників України);
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«Мистецький калейдоскоп» (виконання пісні, танцю, вірша, гуморески до 2 хв);
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«Аромат золотої пори» (виготовлення букетів або композицій на осінню тематику).
З 18 по 22 вересня фото та відео публікуватимуться на сторінках терцентрів у «Facebook» за такими хештегами: #мистецький_калейдоскоп; #янголи_носять_форму_ЗСУ; #аромат_золотої_пори; #терцентри_осінні_барви; #фестиваль_осінні_барви.
Переможців визначать за кількість вподобайок. З 25 по 28 вересня кращі роботи будуть розміщені на сторінці Департаменту соціальної політики у «Facebook».
Захід проводиться до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня.
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