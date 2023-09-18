    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові стартував фестиваль до Дня людей похилого віку
18.09.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові стартував фестиваль до Дня людей похилого віку

Онлайн-фестиваль серед підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг пройде 18-28 вересня в місті Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті соціальної політики, в рамках фестивалю літні люди продемонструють свої таланти в наступних номінаціях:
 
  • «Янголи носять форму ЗСУ» (виготовлення оберегів для захисників України);
  • «Мистецький калейдоскоп» (виконання пісні, танцю, вірша, гуморески до 2 хв);
  • «Аромат золотої пори» (виготовлення букетів або композицій на осінню тематику).
 
З 18 по 22 вересня фото та відео публікуватимуться на сторінках терцентрів у «Facebook» за такими хештегами: #мистецький_калейдоскоп; #янголи_носять_форму_ЗСУ; #аромат_золотої_пори; #терцентри_осінні_барви; #фестиваль_осінні_барви.
 
Переможців визначать за кількість вподобайок. З 25 по 28 вересня кращі роботи будуть розміщені на сторінці Департаменту соціальної політики у «Facebook».
 
Захід проводиться до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершили роботу над створенням мурала присвяченого 200-річчю пожежної охорони (фото).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, фестиваль
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 ЖКГ У сотнях будинків трьох районів Харкова відновиться постачання гарячої води 18.09 Надзвичайні події На Харківщині торгували алкоголем без акцизу 18.09 Надзвичайні події Конфлікт у Харкові закінчився гранатним вибухом: постраждав випадковий перехожий
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 