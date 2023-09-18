18.09.2023 15:50

Як обрати курси англійської мови

У сучасному світі знання англійської є не конкурентною перевагою, а необхідністю. Без достатнього рівня володіння мовою важко отримати престижну освіту або високооплачувану роботу. Тому питання не стільки в тому, чи варто піти на курси англійської, а скоріше в тому, як обрати школу, конкретний напрямок та формат навчання.

Курси англійської мови онлайн Englishdom - це безпрограшний варіант. Нижче ми розглянемо особливості та переваги школи і дамо поради щодо того, як обрати програму, яка підійде саме вам.

Онлайн формат

Ще за часів пандемії коронавірусу онлайн формат навчання став набувати популярності. Сучасні реалії – війна та, як наслідок, масове переміщення людей зі звичних місць проживання – зробили онлайн-навчання майже безальтернативним.

Заняття в Englishdom проходять в онлайн форматі, тож долучитися можливо де б ви не були - чи то в новому місті, чи то в іншій країні.

Індивідуальний формат

Недоліком більшості курсів, особливо тих, що проходять у форматі онлайн, є завеликі групи. Коли увага викладача розсіюється на 10 або 15 учнів, а час уроку обмежений є великі шанси не зрозуміти чи не запам'ятати вивчений матеріал. До того ж, робота з іншими студентами не завжди йде на користь. Під час роботи в парі, наприклад, рівень вашого напарника може виявитися занадто високим або занадто низьким. Жоден з варіантів не сприяє засвоєнню матеріала.

Головною перевагою Englishdom є система занять 1 на 1 з викладачем. 100% уваги буде приділено саме вам. Це допоможе повністю засвоїти матеріал та не дозволить відволіктися.

Розмовні клуби онлайн

Вивчення граматики та розширення словникового запасу не має сенсу без регулярної практики. Якщо ви залишаєтеся в Україні, знайти можливості для неї може бути не так вже й просто.

Englishdom надає можливість регулярно долучатися до розмовних клубів та спілкуватися у вільному форматі на повсякденні, побутові або бізнесові теми. Важлива перевага - розмовні клуби працюють онлайн, тож ваша поточна локація не стане перешкодою.

Діджитал рішення

Оскільки Englishdom вже кілька років працює виключно в онлайн режимі, для студентів було створено зручні електронні рішення - окрема платформа для проведення занять з викладачами школи і додаток. Останній дозволяє не тільки повторювати вивчені слова, а й виконувати домашні завдання - впоратися з “домашкою” ви зможете навіть у громадському транспорті або в очікуванні у черзі.

Як обрати курс?

Обираючи конкретний курс в Englishdom ви маєте орієнтуватися в першу чергу на власні потреби. Школа пропонує:

загальні курси для студентів із різним рівнем володіння мовою;

курси бізнес-англійської;

спеціалізовані заняття для фахівців IT сфери;

курси фінансової англійської;

уроки для мандрівників;

курси для підготовки до іспитів;

дитячі курси.

Спектр курсів Englishdom дозволяє обрати варіант, що максимально відповідає наявному рівню англійської та вашій меті.

Комплекс переваг школи у комплексі з мотивацією та бажанням навчатися гарантує хороший результат навчання та досягнення поставлених цілей.