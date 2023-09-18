    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники відновлюють постраждалі від обстрілу будинки Харкова: фото
18.09.2023  15:43   Дмитро Колонєй

Комунальники відновлюють постраждалі від обстрілу будинки Харкова: фото

Як йде ремонт будівель розповіли у «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства закрили контури житлових будинків, які постраждали внаслідок останнього обстрілу в Холодногірському районі.

 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 ЖКГ У сотнях будинків трьох районів Харкова відновиться постачання гарячої води 17.09 ЖКГ У Лозівському районі Харківщини від ударів ворога постраждали майже шість сотень об'єктів 15.09 ЖКГ У Основ’янському районі харківські тепловики підготували до опалювального сезону всі будинків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 