Конфлікт у Харкові закінчився гранатним вибухом: постраждав випадковий перехожий

У Харкові судитимуть чоловіка, який кинув гранату у житловому секторі, через що травмував сусіда.
Однак в цей момент проходив перебував сусід, який отримав тілесні ушкодження. До потерпілого викликали швидку допомогу, і його доставили до лікарні для медичної допомоги.
Слідством також встановлено, що гранату обвинувачений придбав у Харкові у 61-річного чоловіка. За вказаним фактом слідство триває.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.
Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
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