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18.09.2023  17:26   Рита Парфенова

На Харківщині торгували алкоголем без акцизу

Поліцейські Харківщини викрили факт незаконної торгівлі підакцизним товаром.

Поліція Харківської області
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, інцидент мав місце в одному із магазинів у селищі Борова Ізюмськогь району.

18 вересня правоохоронцы встановили факт продажу алкоголю без ліцензії. Поліцейські вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.

Щодо суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що станції метро «Проспект Гагаріна» у Харкові наряд поліції виявив 51-річну харків’янку, яка здійснювала торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного збору.

 

Поліція Харківської області Поліція Харківської області

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  підакциз, алкоголь, харків
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