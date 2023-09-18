На Харківщині торгували алкоголем без акцизу

Поліцейські Харківщини викрили факт незаконної торгівлі підакцизним товаром.
18 вересня правоохоронцы встановили факт продажу алкоголю без ліцензії. Поліцейські вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.
Щодо суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що станції метро «Проспект Гагаріна» у Харкові наряд поліції виявив 51-річну харків’янку, яка здійснювала торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного збору.
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Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
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