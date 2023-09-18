18.09.2023 17:26 Рита Парфенова

На Харківщині торгували алкоголем без акцизу

Поліцейські Харківщини викрили факт незаконної торгівлі підакцизним товаром.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, інцидент мав місце в одному із магазинів у селищі Борова Ізюмськогь району.

18 вересня правоохоронцы встановили факт продажу алкоголю без ліцензії. Поліцейські вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.



Щодо суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що станції метро «Проспект Гагаріна» у Харкові наряд поліції виявив 51-річну харків’янку, яка здійснювала торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного збору.