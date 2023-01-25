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25.01.2023  09:13   Рита Парфенова

У підземному переході Харкова торгували цигарками без акцизу

На порушницю правил торгівлі у Харкові склади протокол.

цигарки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативне зведення ГУ Нацполіції.

Наряд поліції на станції метро «Проспект Гагаріна» виявив 51-річну харків’янку, яка здійснювала торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного збору. Поліцейські вилучили безакцизну продукцію та склали за фактом правопорушення адміністративний протокол за ч.1 ст.156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) КУпАП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у торговельних закладах Чкаловської  громади Чугуївського району виявили 2 факти незаконного збуту підакцизної продукції.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  сигарети, безакциз, харків, харьков
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