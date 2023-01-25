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25.01.2023  09:34   Рита Парфенова

Після обстрілу у Куп’янську горить магазин (фото)

Підрозділи ГСЧС ліквідують наслідки ворожого обстрілу вранці 25 січня.

Новини Харкова: окупанти вранці 25 січня обстріляли Куп’янськ

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби», – розповів він.

Новини Харкова: окупанти вранці 25 січня обстріляли Куп’янськ

Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

У  смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 24 по 25 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, куп'янськ, харків, харьков, хова, агресія росії
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