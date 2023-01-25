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25.01.2023  09:49   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 31 випадокв зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 277 осіб. Одужало 308 882 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 103 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (у тому числі 14 - мешканці міста Харкова). Десять позитивних результати зареєстровано у Красноградському, чотири – у Лозівському та два - в Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 січня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків, харьков
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