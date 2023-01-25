Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 31 випадокв зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 277 осіб. Одужало 308 882 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 103 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (у тому числі 14 - мешканці міста Харкова). Десять позитивних результати зареєстровано у Красноградському, чотири – у Лозівському та два - в Богодухівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 січня.
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