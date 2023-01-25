25.01.2023 10:16 Рита Парфенова

Харковом їздив водій з фальшивим посвідченням

У вівторок, 24 січня, патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

На проспекті Петра Григоренка патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення ПДР.



Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія, що сам і підтвердив.



Громадянин зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.



Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.



У Патрульній поліції зауважили, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Санкції статті передбачають караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що правоохоронці Харкова притягнули до відповідальності водія, який грубо порушив правила дорожнього руху.



