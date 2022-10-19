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19.10.2022  09:22   Рита Парфенова

У Харкові водій зробив парковку на терміналі

Правоохоронці Харкова притягнули до відповідальності водія, який грубо порушив правила дорожнього руху.

У Харкові водій парковку на терміналі Холодної Гори

Про це повідомили в Патрульній поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ

Правоохоронці побачили в мережі відео, на якому видно припаркований автомобіль KIA на посадковій платформі терміналу Холодної Гори. Зупинка чи стоянка автувки значно ускладнювала рух автобусів та була порушенням ПДР.

Поліцейські розшукали правопорушника. Патрульні опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності.

На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП.

Шановні учасники дорожнього руху, закликаємо вас до неухильного дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі.

Нагадаємо, 14 жовтня на вулиці П’ятихатській патрульні зупинили авто Ravon з нетверезим водієм, у якого вміст алкоголю в крові перевищив допустиму норму в понад 15 разів.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пдд, патрульные, полиция, харьков
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