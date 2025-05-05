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05.05.2025  09:42   Рита Парфенова

Харківські патрульні за вихідні виявили 57 водіїв напідпитку та понад 400 порушень ПДР

Упродовж минулих вихідних харківські патрульні опрацювали понад пів тисячі викликів, зафіксували десятки випадків керування у стані сп’яніння та адміністративних правопорушень, більшість з яких – порушення правил дорожнього руху.

патрульна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Упродовж вихідних патрульна поліція Харкова опрацювала 522 виклики. За цей період інспектори виявили 57 водіїв із ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Крім того, зафіксовано 418 адміністративних правопорушень, з яких 384 стосуються порушень правил дорожнього руху.
 
Також правоохоронці виявили 7 осіб, у яких при собі, ймовірно, були наркотичні речовини.
 
Поліція закликає громадян бути відповідальними, дотримуватися закону та повідомляти про порушення за номером 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в харківському суді вирішать долю чоловіка, який намагався підкупити патрульних.
Тэги:  водій, пдд, патрульна, харків
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