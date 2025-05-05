Харківські патрульні за вихідні виявили 57 водіїв напідпитку та понад 400 порушень ПДР

Упродовж минулих вихідних харківські патрульні опрацювали понад пів тисячі викликів, зафіксували десятки випадків керування у стані сп’яніння та адміністративних правопорушень, більшість з яких – порушення правил дорожнього руху.
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Уникайте суперечок та сварок. Плануйте майбутнє, особливо фінансові операції.
Від самого ранку небо над Харковом буде вкрите хмарами, і така погода триматиметься до вечора.
5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день акушерки.
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