За добу на Харківщині через обстріли постраждали мешканці семи населених пунктів

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.
Протягом останньої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині зафіксовано ураження щонайменше семи населених пунктів. Постраждали дев’ятеро цивільних, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Золочів поранення отримали четверо людей, серед яких – двоє дітей. У місті Куп’янськ – двоє постраждалих, ще троє поранених зафіксовано у селі Циркуни.
Російські війська використовували різні типи озброєння: дев’ять керованих авіабомб (КАБ), три ударні дрони типу «Шахед» та один БпЛА типу «Герань-2».
Внаслідок ударів було зруйновано й пошкоджено цивільну інфраструктуру:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 травня російські війська скинули дві авіабомби по селищу Золочів. Одна з них знищила житло, пошкодила десятки будівель та спричинила поранення чотирьом мешканцям, включаючи двох дітей. Друга бомба не розірвалася.
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