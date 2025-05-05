05.05.2025 09:10 Рита Парфенова

За добу на Харківщині через обстріли постраждали мешканці семи населених пунктів

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області із застосуванням авіабомб, дронів та артилерії. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.



На фото: с. Золочів

Фото: В. Коваленко

Протягом останньої доби внаслідок російських обстрілів на Харківщині зафіксовано ураження щонайменше семи населених пунктів. Постраждали дев’ятеро цивільних, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Золочів поранення отримали четверо людей, серед яких – двоє дітей. У місті Куп’янськ – двоє постраждалих, ще троє поранених зафіксовано у селі Циркуни.

Російські війська використовували різні типи озброєння: дев’ять керованих авіабомб (КАБ), три ударні дрони типу «Шахед» та один БпЛА типу «Герань-2».

Внаслідок ударів було зруйновано й пошкоджено цивільну інфраструктуру:

Богодухівський район : знищено один приватний будинок, ще 18 приватних осель частково пошкоджено. Пошкоджень також зазнали господарчі споруди, енергомережі й три автомобілі;

: знищено один приватний будинок, ще 18 приватних осель частково пошкоджено. Пошкоджень також зазнали господарчі споруди, енергомережі й три автомобілі; Ізюмський район : пошкоджено три адміністративні будівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, будівлі поштового відділення, навчального закладу та складу, а також сім автомобілів;

: пошкоджено три адміністративні будівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, будівлі поштового відділення, навчального закладу та складу, а також сім автомобілів; Куп’янський район : зруйновано або пошкоджено п’ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль;

: зруйновано або пошкоджено п’ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль; Харківський район: зазнали пошкоджень десять приватних будинків і низка господарчих споруд.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 травня російські війська скинули дві авіабомби по селищу Золочів. Одна з них знищила житло, пошкодила десятки будівель та спричинила поранення чотирьом мешканцям, включаючи двох дітей. Друга бомба не розірвалася.