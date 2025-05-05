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05.05.2025  08:47   

Авіаудар по Золочеву: знищено будинок, постраждали четверо людей, серед них двоє дітей

Вранці 5 травня російські війська скинули дві авіабомби по селищу Золочів.

золочів

5 травня близько 4:40 російські військові завдали авіаудару по селищу Золочів Харківської області, застосувавши керовані авіабомби (КАБ).

Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок влучання одного з боєприпасів повністю знищено один приватний будинок. Ще 22 житлові будинки, господарчі споруди, лінії електропередач і три автомобілі зазнали пошкоджень.

Унаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 86-річний чоловік отримав рвану рану гомілки, 36-річна жінка та двоє хлопчиків віком 12 і 4 роки зазнали гострої реакції на стрес.

Друга авіабомба впала в поле на околиці селища, однак не вибухнула.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 4 травня у чотирьох районах Харківщини сталися пожежі внаслідок ворожих обстрілів. Найбільше постраждали Ізюмський та Куп’янський райони.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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