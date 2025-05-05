05.05.2025 08:27 Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках за добу відбито 12 атак ворога

Протягом минулої доби російські війська здійснили п’ять атак на Харківському напрямку і сім — на Куп’янському.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Російські війська атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Тихе.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім ворожих атак. Противник намагався прорвати оборону ЗСУ біля Голубівки, Петропавлівки, а також з боку Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Сили оборони України успішно відбили усі штурми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог намагався прорвати оборону: тривають бої в районах Глушківки та Новоосинового