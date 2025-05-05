05.05.2025 08:05 Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідовано 11 пожеж, спричинених обстрілами: масштабне займання в Ізюмі та Куп’янську

Протягом 4 травня у чотирьох районах Харківщини сталися пожежі внаслідок ворожих обстрілів. Найбільше постраждали Ізюмський та Куп’янський райони.

Протягом доби 4 травня у Харківській області зафіксовано 11 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загалом вогонь охопив Ізюмський, Куп’янський, Чугуївський і Харківський райони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку ворог обстріляв лісові масиви на території Борівської громади Ізюмського району реактивною артилерією. Горіли ділянки лісу в межах Борівського лісництва (понад 2 га) та у Регіональному ландшафтному парку Червонооскільського ПЗФ (понад 5 га).

Удень тривали обстріли житлових кварталів Куп’янська. Через влучання виникли пожежі на площі понад 700 кв. м: згоріли дах і три квартири у п’ятиповерховому будинку, гараж і приміщення магазину. Постраждала жінка 1936 року народження – її госпіталізували.

Крім того, в Ізюмі горіла лісова підстилка в Піщанському лісництві на площі близько 85 га. Внаслідок детонації залишених боєприпасів полум’я охопило дах двоповерхового житлового будинку, приватне житло, чотири гаражі, господарські споруди, а також складські й виробничі об’єкти. Жертв та поранених немає. На місці працюють рятувальники, піротехніки, лісівники та комунальні служби.

Загалом за добу в екосистемах області сталося 42 пожежі на площі понад 145 га. До гасіння восьми з них залучали підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.

З 4 по 5 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 77 оперативних виїздів:

66 – на гасіння пожеж (11 із них через обстріли);

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

5 – для допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 35 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в лісовому масиві поблизу Ізюма спалахнула пожежа площею 80 гектарів. Вогонь поширився на житлові та господарські будівлі, що сталося через детонацію боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації.