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04.05.2025  20:25   Рита Парфенова

Масштабна пожежа в Ізюмському районі дійшла до міста: є руйнування (фото)

У лісовому масиві поблизу Ізюма спалахнула пожежа площею 80 гектарів. Вогонь поширився на житлові та господарські будівлі, що сталося через детонацію боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації.

Пожежа в Ізюмі: вогонь охопив 80 гектарів лісу, детонують боєприпаси

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 травня о 11:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про масштабну пожежу на околиці Ізюма — загорілася лісова підстилка на території Піщанського лісництва. Площа займання орієнтовно становить 80 гектарів.

Пожежа в Ізюмі: вогонь охопив 80 гектарів лісу, детонують боєприпаси

Як повідомили у ДСНС, ситуацію ускладнює інтенсивна детонація вибухонебезпечних предметів, що залишилися після окупації. Уламки боєприпасів спричинили займання кількох об'єктів — зокрема, дах двоповерхового житлового будинку, приватне домоволодіння, гаражі, а також господарську будівлю та склад деревини на території лісгоспу.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, включно з пожежними та піротехнічними розрахунками, а також працівники лісового господарства, міських комунальних служб і спеціальна техніка.

Пожежа в Ізюмі: вогонь охопив 80 гектарів лісу, детонують боєприпаси

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини тривають лісові пожежі, спричинені як ворожими обстрілами, так і вітровою погодою. Вогонь охопив десятки гектарів лісу, горять залишені боєприпаси, є загроза житловим будинкам.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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