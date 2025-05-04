04.05.2025 20:25 Рита Парфенова

Масштабна пожежа в Ізюмському районі дійшла до міста: є руйнування (фото)

У лісовому масиві поблизу Ізюма спалахнула пожежа площею 80 гектарів. Вогонь поширився на житлові та господарські будівлі, що сталося через детонацію боєприпасів, залишених російськими військами під час окупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 травня о 11:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про масштабну пожежу на околиці Ізюма — загорілася лісова підстилка на території Піщанського лісництва. Площа займання орієнтовно становить 80 гектарів.

Як повідомили у ДСНС, ситуацію ускладнює інтенсивна детонація вибухонебезпечних предметів, що залишилися після окупації. Уламки боєприпасів спричинили займання кількох об'єктів — зокрема, дах двоповерхового житлового будинку, приватне домоволодіння, гаражі, а також господарську будівлю та склад деревини на території лісгоспу.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, включно з пожежними та піротехнічними розрахунками, а також працівники лісового господарства, міських комунальних служб і спеціальна техніка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини тривають лісові пожежі, спричинені як ворожими обстрілами, так і вітровою погодою. Вогонь охопив десятки гектарів лісу, горять залишені боєприпаси, є загроза житловим будинкам.