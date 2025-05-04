04.05.2025 19:33 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждали двоє людей, пошкоджено кілька будинків (фото)

Військові рф 4 травня здійснили серію обстрілів Куп’янська. Внаслідок влучань зафіксовані руйнування приватного сектору та поранення місцевих мешканців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Упродовж доби 4 травня російські війська неодноразово атакували житлову інфраструктуру міста Куп’янськ. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, слідство кваліфікує ці дії як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько 4:00 ранку внаслідок влучання керованої авіаційної бомби (КАБ) пошкоджено один із приватних будинків. Приблизно о 6:00 черговий обстріл призвів до повного руйнування ще одного домоволодіння, на щастя, без людських жертв. Тип використаного озброєння наразі встановлюється.



О 15:50 зафіксовано артилерійський обстріл міста. Снаряд потрапив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Постраждали двоє цивільних осіб: 52-річний чоловік переніс сильний стресовий напад, а 89-річна жінка отримала поранення склом і була госпіталізована.

У прокуратурі наголосили, що попри постійну загрозу нових атак, триває фіксація воєнних злочинів російських військових. Слідчі поліції та прокурори працюють безперервно для документування кожного факту злочинної агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 4 травня російська авіація вдарила по житлових кварталах Куп’янська. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, виникли масштабні пожежі. Троє цивільних зазнали поранень.