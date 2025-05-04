04.05.2025 17:55 Рита Парфенова

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі: в Ізюмському районі детонують боєприпаси, готується евакуація (фото)

В Ізюмському районі Харківщини тривають лісові пожежі, спричинені як ворожими обстрілами, так і вітровою погодою. Вогонь охопив десятки гектарів лісу, горять залишені боєприпаси, є загроза житловим будинкам.



Фото: ДСНС

Як інформує РЕДПОСТ, у лісових масивах Ізюмського району Харківської області спалахнули масштабні пожежі, вогонь охопив понад 20 гектарів. У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими окупантами під час тимчасової окупації — повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації. Через сильний вітер полум’я стрімко поширюється та вже досягло житлових будинків поблизу лісу. У Харківській ОВА повідомили, що готується евакуація місцевих жителів.

Також, за даними Головного управління ДСНС України у Харківській області, сьогодні вранці російські війська обстріляли лісові масиви Борівської громади з реактивних систем залпового вогню. У результаті загорілася територія Борівського лісництва (понад 2 га), а також ділянки в межах Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду (понад 5 га).

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, у тому числі піротехнічні розрахунки, а також співробітники лісгоспів із залученням спецтехніки. Загалом на території лісгоспів Харківщини триває ліквідація 11 пожеж, п’ять із яких спричинені ворожими обстрілами — зазначили в ДСНС.

Ситуація залишається складною, але контрольованою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби на території Харківської області сталося 54 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа займання перевищила 38 гектарів. До гасіння чотирьох із них були залучені місцеві пожежні команди.